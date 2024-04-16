Группа ВТБ: половина граждан России отдают предпочтение платным родам

21% респондентов рассматривают только бесплатный вариант По данным опроса* ВТБ и банка «Открытие», половина граждан России в возрасте от 18 до 44 лет готовы выбрать полностью (13%) или частично (39%) платные роды, еще 21% рассматривают только бесплатный вариант.
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