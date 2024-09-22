Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 625 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Никто не хочет умирать за эту зеленую чуму....200 тысяч дезерти...
  • Эльдар Алиев
    Животных в клетку по дальше от обществаБастрыкин поручил...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    Кинематограф - все артисты АЛКОГОЛИКИ - это атрибут профессии. А звания настоящего алкоголика ещё надо заслужить. Это...Уехавшего в Израи...

История по-американски: "Мы вас бомбили для вашего блага". Запад готовит свою летопись конфликта на Украине

История по-американски: "Мы вас бомбили для вашего блага". Запад готовит свою летопись конфликта на Украине

Запад готовит свою летопись конфликта на Украине. Что такое история по-американски, объяснил Александр Малькевич: "Мы вас бомбили для вашего блага".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Вы Америку свою бомбите для вашего блага!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх