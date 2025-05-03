Медведев: в случае провокации Киева нет гарантий, что на Украине наступит 10 мая

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве на 9 мая, простая словесная провокация, он понимает, что в случае реальных провокаций Украины там может не наступить 10 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии