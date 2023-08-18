Барыга с шестом или барыга с гитарой — никакой разницы…

ВЗ

Вячеслав Зязев

Всё понятно! Только и у меня вопрос: Слава Чемпиона России или Лидера Российского спорта уже их не устраивает после натужных трудов? Хочется лидерствовать во всём Глобальном Мире? Тщение в гордыне - большой грех! Чемпионский миг славы короток, а дальше ностальгия по лучам славы и .... с хорошим таким пенсионом? У нас всякое отребье задается вопросом: "А куда Государство "наши" деньги девает?", только у многих и вопрос аналогичный есть: "А за какой х..., с нас и с Государства спортсмены такие бабки дерут?" Мы тоже пашем всю жизнь, и не меньше пашем, чем спортсмены, так что ж так нас унижать перед спортивной богемой, которая ещё нас и предает при первом удобном случае!"