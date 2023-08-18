Авторское скептическое отношение как к богеме, так и к спортивным функционерам сложилось не сплетнями в интернете и не баснями приятелей.
Барыга с шестом или барыга с гитарой — никакой разницы…
Комментарии
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Сергей Дмитриев
=...Вот и обмелели наши души // - трЭндом стали плоскость раёшников и ерунда частушек. = ( по ВМ)
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8 час.
СМ
Сергей Медведев
На Канарских островах сейчас горит лес.Барыге с шестом ответка от Бога прилетела!
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7 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Всё понятно! Только и у меня вопрос: Слава Чемпиона России или Лидера Российского спорта уже их не устраивает после натужных трудов? Хочется лидерствовать во всём Глобальном Мире? Тщение в гордыне - большой грех! Чемпионский миг славы короток, а дальше ностальгия по лучам славы и .... с хорошим таким пенсионом? У нас всякое отребье задается вопросом: "А куда Государство "наши" деньги девает?", только у многих и вопрос аналогичный есть: "А за какой х..., с нас и с Государства спортсмены такие бабки дерут?" Мы тоже пашем всю жизнь, и не меньше пашем, чем спортсмены, так что ж так нас унижать перед спортивной богемой, которая ещё нас и предает при первом удобном случае!"
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2 час.
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