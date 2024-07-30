Не всегда ваши ожидания и мечты совпадают с реальностью. Бывает, что вы рассчитываете на взаимную, честную историю отношений.
Станьте неудобными и сразу поймёте – кто как к вам относится
Комментарии
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Владимир Соловьев
Господь сказал: "Кто из Вас хочет быть большим, да будет Вам слугою". На первое место себя всегда ставят евреи: на телевидении они все директора институтов, которых в реалии не существует! У них свой социальный лифт, по которому они поднимают друг-друга (см. никому неизвестный Вассерман: из Одессы и прямо в думу, "интелектуал" из телепередачи Кулешова!)
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1 час.
Elena Dmitrieva
Отличные советы
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47 мин.
Elena Dmitrieva
100%
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47 мин.
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