Станьте неудобными и сразу поймёте – кто как к вам относится

Владимир Соловьев

Господь сказал: "Кто из Вас хочет быть большим, да будет Вам слугою". На первое место себя всегда ставят евреи: на телевидении они все директора институтов, которых в реалии не существует! У них свой социальный лифт, по которому они поднимают друг-друга (см. никому неизвестный Вассерман: из Одессы и прямо в думу, "интелектуал" из телепередачи Кулешова!)