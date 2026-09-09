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Собянин: В производстве поездов для МЦД-4 участвуют предприятия по всей России

Собянин: В производстве поездов для МЦД-4 участвуют предприятия по всей России

Уже три года в российской столице работает четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). За это время пассажиры воспользовались им более 265 миллионов раз.

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