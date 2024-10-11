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Бесплатная медицинская помощь в России: Как изменится программа в 2025-2027 годах

Бесплатная медицинская помощь в России: Как изменится программа в 2025-2027 годах

Как изменится программа бесплатной медицинской помощи в России в 2025-2027 годах?Министерство здравоохранения России подготовило проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов.

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