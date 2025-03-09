Женщина чудом выжила, угодив под гигантский валун

Женщина пыталась перейти шоссе Фернандо Белаунде Терри, заблокированное из-за сильных оползней, когда с ней произошел несчастный случай, в результате которого она оказалась погребенной под землей на несколько часов.
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