Новости - только актуальное

32 555 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альберт Сорокин
    Израиль живёт на опреснителях без большого количества электроэнергии. Обратный осмос, мембранные опреснители.Они идут за нашей...
  • Николай Арзамасцев
    Пиши 1200! Это же круче.НАКАЗАНИЕ ДЛЯ США...
  • Tania Еременко
    Вот потому и стоят лаборатории на наших границах - чтобы уничтожать народонаселение во всём мире, особенно - в России.Они идут за нашей...

В Госдуме разработан законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией

В Госдуме разработан законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией

Проект закона о признании феминизма экстремистской идеологией подготовил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев (политолог, политтехнолог, писатель, блогер, кандидат философских наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, председатель Экспертного совета ЦИК "Рейтинг", исполнительный директор Фонда реализации общественных проектов "Время", ведущий YouTube-канала "Уши машут ослом").

Вернуться к статье

Картина дня

наверх