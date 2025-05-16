Мужик не растерялся и снял на видео как приезжий «потушил» Вечный огонь, справив на него нужду в Туле. Что ему за это будет?

Лепаев, у Вас настроение плохое или Вы записной хохлобандеровец, даже не зная об этом? Ну что Вы несёте....лижет ...продают....Умерьте прыть. Недовольный малой любовью к русским. Я этого не замечаю. Наоборот русских уважают во всём мире. Знаю это, в отличие от диванных горлопанов, по роду моей работы. Мир посмотрел.

АС

Анатолий Страшко

Архипов, причём ту Ваше ... "дожили"....Я помню и раньше ублюдки были. И не уверен , что Вы сами в возрасте недоросля это могли с хохотом сделать. Почитаешь некоторых и впечатление , что вот до чего докатились, надо то ли революция, то ли гражданская война, то ли переворот с помощью Зеленского и его друзей - наркошей устраивать.