Avia.pro - СМИ Что произошло у мемориала Всё случилось прямо в центре Тулы. Этот человек, говорят, приезжий, гулял по городу.
Мужик не растерялся и снял на видео как приезжий «потушил» Вечный огонь, справив на него нужду в Туле. Что ему за это будет?
Комментарии
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Анатолий Страшко
Лепаев, у Вас настроение плохое или Вы записной хохлобандеровец, даже не зная об этом? Ну что Вы несёте....лижет ...продают....Умерьте прыть. Недовольный малой любовью к русским. Я этого не замечаю. Наоборот русских уважают во всём мире. Знаю это, в отличие от диванных горлопанов, по роду моей работы. Мир посмотрел.
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11 час.
АС
Анатолий Страшко
Архипов, причём ту Ваше ... "дожили"....Я помню и раньше ублюдки были. И не уверен , что Вы сами в возрасте недоросля это могли с хохотом сделать. Почитаешь некоторых и впечатление , что вот до чего докатились, надо то ли революция, то ли гражданская война, то ли переворот с помощью Зеленского и его друзей - наркошей устраивать.
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11 час.
Иван Ураганов
У зверей ничего святого нет.Большие звери осквернили памятник павшим,малые зверёныши топчат ногами георгиевский флаг,они ненавидят русский народ и всё русское,никогда не ассимилируюся.Гнать из страны.
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7 час.
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