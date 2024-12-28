В названии Тульского экзотариума произойдут небольшие изменения

27 декабря первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев подписал постановление о переименовании государственного учреждения «Тульский областной экзотариум».
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