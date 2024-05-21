Россия сохранит приверженность своим обязательствам в космическом пространстве после отказа Совета Безопасности ООН поддержать ее проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве

Сегодняшнее голосование в Совете Безопасности ООН против российского проекта резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве потребует ответных шагов со стороны Российской Федерации.
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