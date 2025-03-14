Захарова отреагировала на заявление Зеленского о завершении операции ВСУ в Курской области

МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области завершилась успешно и ее задачи выполнены.
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