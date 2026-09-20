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Царьград

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Трамп распорядился переоборудовать Триумфальную арку в военный объект

Трамп распорядился переоборудовать Триумфальную арку в военный объект

Президент США Дональд Трамп распорядился трансформировать строящуюся в Вашингтоне Триумфальную арку в военный комплекс для беспилотников и снайперов по запросу вооруженных сил США в целях обеспечения национальной безопасности.

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