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«Плохо, что Зеленский не играет в карты»: сейчас только Россия готова вести переговоры с позиции силы – RS

«Плохо, что Зеленский не играет в карты»: сейчас только Россия готова вести переговоры с позиции силы – RS

Вторжение ВСУ в Курскую область произошло на фоне негласных переговоров в Катаре в прошлом году, освобождение российских территорий – на фоне официальных между США и РФ, которые действительно могут решить вопрос и иметь последствия для заключения договора и установления гарантий безопасности.

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