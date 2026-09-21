So, it's Monday again? -__- E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! sequelll We have a very good long entry, and I want to keep holding long positions, but it would be good to see some price consolidation.
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