Около дома на улице Генерала Кузнецова восстановили освещение

Освещение во дворе дома 14, корп. 1 на улице Генерала Кузнецова восстановили. Об этом сообщили в руководстве ГУП «Моссвет» — Сотрудники заменили перегоревшую лампу в светильнике, — сообщили в ГУП «Моссвет».