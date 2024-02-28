Около дома на улице Генерала Кузнецова восстановили освещение

Освещение во дворе дома 14, корп. 1 на улице Генерала Кузнецова восстановили. Об этом сообщили в руководстве ГУП «Моссвет» — Сотрудники заменили перегоревшую лампу в светильнике, — сообщили в ГУП «Моссвет».
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