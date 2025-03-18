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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Букмекеры готовы платить такие деньги». Директор по маркетингу PARI – о желании РПЛ получать 10 млрд рублей от беттинг-спонсора

Директор по маркетингу PARI Алексей Левинский считает, что контракты букмекеров со спортивными клубами и лигами перегреты.

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