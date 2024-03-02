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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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ГИБДД пригрозила штрафом владельцам китайских машин

ГИБДД пригрозила штрафом владельцам китайских машин

Водителям не стоит устанавливать на автомобиль фаркоп, если это не предусмотрено производителем Владельцам некоторых китайских авто грозит штраф за установку фаркопа, пишет ОСН со ссылкой на комментарий представителя ГИБДД.

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