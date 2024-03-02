ГИБДД пригрозила штрафом владельцам китайских машин

Водителям не стоит устанавливать на автомобиль фаркоп, если это не предусмотрено производителем Владельцам некоторых китайских авто грозит штраф за установку фаркопа, пишет ОСН со ссылкой на комментарий представителя ГИБДД.
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