Пряжинский район отметил свой день рождения

В этот праздник было адресовано много добрых слов и поздравлений в адрес жителей Пряжинского района К праздничному событию приурочили традиционное чествование земляков, внесших большой вклад в развитие района.
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