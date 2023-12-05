Политнавигатор Несмотря на второй год боевых действий, проходящий через Украину газопровод продолжает работать и даже снабжает «Незалежную» теплом.
Почему российский газ продолжает обогревать Украину
Комментарии
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BV
Boris Voronin
ПОРА прекращать этот ДУРДОМ!!! Они хохлам оружие и боеприпасы а Россия им газ... Да пусть ВСЕ гейропецы слегка помёрзнут и заплатят разрушением свой промышленности!!!
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8 час.
pg_shkirin петр
мне кажется, что наши руководства и элита за "бабки" от продажи углеводородов на запад готовы снять штаны прямо на Красной площади!
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2 час.
ЮБ
Юлия Бенгард
Получается так, к сожалению
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23 мин.
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