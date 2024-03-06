В Мордовии сотрудники полиции и общественники поздравили жительниц Саранска с весенним праздником

Сотрудники МВД по Республике Мордовия присоединились к всероссийской ведомственной акции «8 Марта – в каждый дом!» и в канун Международного женского дня поздравили жительниц Саранска с весенним праздником.
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