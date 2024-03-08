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Яндекс снизит комиссию для водителей такси

"Яндекс.Такси» снизит комиссии в период массового спроса. Такие меры обеспечат водителям дополнительный доход и простимулируют их чаще выходить в часы, когда заказов много, а машин не хватает, сообщила пресс-служба сервиса.

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