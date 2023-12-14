Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • 213
    Два года!!! Долгих два года следователи напряженно искали затерявшиеся на бескрайних просторах России строжайше засек...И целого холдинга...
  • Иван Грозный
    Бывает и хужеИ целого холдинга...
  • Геннадий Бережнов
    Их столько в России, "близкого нам народа," что ловить их будем лет 5-10, как и после ВОВ. Да ещё тысячи сидят в лаге...И целого холдинга...

"Борзого Жопеля" - скоро запишут в "антисемиты" - зуб даю

"Борзого Жопеля" - скоро запишут в "антисемиты" - зуб даю

Службы ЕС начали работу над составлением списка лиц, которые попадут под европейские санкции из-за нападений на палестинцев на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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