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Милош Павичевич о поражении от «Динамо»: «Сегодня все старались, предъявить некому»

«Самара» уступила « Динамо-Владивосток » в домашнем матче Единой лиги ВТБ со счетом 84:98. Главный тренер команды Милош Павичевич назвал борьбу за подборы одной из главных причин поражения.

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