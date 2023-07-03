Электронным сервисом для осмотра квартиры по реновации воспользовались более тысячи раз

Услуга запущена в октябре 2021 года и является частью глобального проекта, разработанного по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в помощь переезжающим по программе реновации, — суперсервиса «Помощь при переезде в рамках Программы реновации».
Услуга запущена в октябре 2021 года и является частью глобального проекта, разработанного по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в помощь переезжающим по программе реновации, — суперсервиса «Помощь при переезде в рамках Программы реновации».
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