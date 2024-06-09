Владимир Зеленский потерпел поражение в попытке заручиться поддержкой Азии против России. Западные СМИ констатируют неспособность Украины перетянуть большинство стран региона на свою сторону и привлечь их внимание к "мирному саммиту" в Швейцарии.
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