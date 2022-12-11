Марнер набрал очки в 22-м матче подряд. Его серия делит 3-е место среди самых длинных в XXI веке

Митч Марнер набрал очки в 22-м матче подряд, его серия делит 3-е место в XXI веке. Форвард «Лифс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:4 ОТ), в том числе забив в овертайме.
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