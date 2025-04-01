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Царьград

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Момент прилета БПЛА по двор многоквартирного дома в Таганроге попал на видео

Момент прилета БПЛА по двор многоквартирного дома в Таганроге попал на видео

ВСУ атаковали беспилотниками жилой квартал Таганрога.В результате атаки беспилотников ВСУ по Таганрогу повреждения получили два многоквартирных дома и пять автомобилей.

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