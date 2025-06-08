442 тонны воды сбросили на пригород Читы

Три самолета привлекались 8 июня на тушение пожаров в пригороде Читы, об этом сообщили в пресс-службе РУ МЧСНа борьбу с пожаром возле села Карповка, где горело 800 гектаров, привлекали Ил-76, так как была угроза распространения огня на жилой сектор.