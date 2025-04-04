Ликсутов: в Москве выросло производство электронных и оптических изделий

Столичные предприятия, производящие интегральные схемы, различные платы, вычислительные машины, мониторы и другие компьютерные, электронные и оптические изделия, при поддержке города нарастили выпуск на 7%.
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