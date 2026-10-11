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Как вклады пенсионеров стали влиять на льготы в 2026 году: личный разбор ситуации

Как вклады пенсионеров стали влиять на льготы в 2026 году: личный разбор ситуации

Иллюстрация, отражающая актуальность темы банковских накоплений для получателей государственной поддержки Разговоры о том, что накопления на банковском счете могут стать причиной потери государственной поддержки, долгое время воспринимались как нечто далекое от реальности.

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