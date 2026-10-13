ЕС не может собрать 10 кораблей для операции в Красном море: заявление Каллас

Глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила, что Евросоюзу не хватает десяти кораблей для проведения операции «Aspides» в Красном море.
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