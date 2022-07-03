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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан с Днём независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан с Днём независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Днём независимости, а также выразил уверенность, что в нынешней ситуации все проблемы будут успешно решены.

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