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Лефортово

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  • Эльдар Алиев
    Еще бы Горьковское шоссе подлатали , такого состояние не было с перестроечных лет😤🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️На шоссе Энтузиас...
  • Павел К
    В России даже погода как челябинцы, суровая.  После зимы любой асфальт тает.Асфальт во дворе ...

Александр Якушев поддержал решение Президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году

Александр Якушев поддержал решение Президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году

Выборы пройдут в марте 2024 Александр Якушев, заслуженный мастер спорта по хоккею и двукратный олимпийский чемпион, выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборах президента РФ в 2024 году.

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