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Вокруг света: Из-за чего принца Гарри и Меган Маркл обвиняют в невыполнении своих обязательств

Вокруг света: Из-за чего принца Гарри и Меган Маркл обвиняют в невыполнении своих обязательств

Принц Гарри и Меган Маркл после отказа от выполнения обязанностей членов королевской семьи заявили о том, что планируют обеспечить себе полную финансовую самостоятельность, отказавшись от любых дотаций со стороны высокопоставленных родственников.

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