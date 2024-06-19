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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» анонсировал нового легионера: «Как и Родуолд, он тоже из Канады и знаком нашим болельщикам. Есть устная договоренность, ждем контракт»

«Мы продолжаем укреплять линию атаки. Состав «Адмирала» пополнил канадский нападающий Джек Родуолд. Предварительно тренерский штаб планирует его использовать в первом звене с Ортегой и еще одним парнем, который знаком нашим болельщикам.

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