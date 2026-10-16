Он предупредил, что Россия будет реагировать на украинские удары Президент России Владимир Путин на форуме-съезде общественной организации "Деловая Россия" 15 октября выступил с речью и высказался об ударах украинских войск по российским НПЗ и дата-центрам.
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