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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Я ничему не удивлюсь, если Костомаров будет бегать с клюшкой или боб пилотировать. Он абсолютный герой нашего времени»

— Чем удивит Роман Костомаров в новом году? — Общался с Ромой, он, кстати, был удивлен, что его называют лучшим спортсменом России.

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