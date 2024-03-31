"Приказ "валить" комедианта уже отдан": Путин получил доказательства и принял долгожданное решение. Обнулять будут ракетами

Liudmila Kosteley

Нечего ждать до 21 мая. Боинг, сбитый в 2014, им с рук сошёл, 300 человек. А сейчас, если приказ о ТЕРАКТе шёл с Украины, то только от Зели.Если ДОКАЗАЛИ на 100%, значит НАДО БИТЬ!