Театр абсурда
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Театр абсурда

8 741 подписчик

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Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Из статьи как раз этого не следует. Хотя давно уже установлено что ИГИЛ это ручная контора американской ЦРУ. Организ...Люди, органически...
  • Alex Nемо
    Может мне кто напомнить с кем велись переговоры о капитуляции фашистской Германии в 1945 от лица СССР. Я не припомню ...Готов отдать Крым...
  • АндрейБорков
    Люди, органически...

"Приказ "валить" комедианта уже отдан": Путин получил доказательства и принял долгожданное решение. Обнулять будут ракетами

"Приказ "валить" комедианта уже отдан": Путин получил доказательства и принял долгожданное решение. Обнулять будут ракетами

Интересная жизнь с Vera Star События произошедшие 22 марта запустили цепь событий ход которых уже не остановить.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
НУ, ДА! ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ!
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15 час.
Liudmila Kosteley
Нечего ждать до 21 мая. Боинг, сбитый в 2014, им с рук сошёл, 300 человек. А сейчас, если приказ о ТЕРАКТе шёл с Украины, то только от Зели.Если ДОКАЗАЛИ на 100%, значит НАДО БИТЬ!
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14 час.

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