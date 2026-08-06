Спонтанная Казань: личный опыт жизни в Парк Отеле и перезагрузка в августе

Август в этом году выдался для меня совершенно сумасшедшим. Месяц, который обычно ассоциируется с размеренным отдыхом, превратился в калейдоскоп событий — радостных, драматичных, долгожданных и абсолютно внезапных.
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