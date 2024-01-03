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Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами

Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами

Мэр Белгорода Валентин Демидов обратился с призывом к жителям города не размещать в социальных сетях и других интернет-платформах фото и видео, демонстрирующие последствия обстрелов со стороны противника.

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