Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами

Мэр Белгорода Валентин Демидов обратился с призывом к жителям города не размещать в социальных сетях и других интернет-платформах фото и видео, демонстрирующие последствия обстрелов со стороны противника.
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