Самолет 737 MAX / © Boeing В Boeing рассчитывают, что MAX 10 станет важным источником денежных поступлений и поможет компании продолжить финансовое восстановление после нескольких лет кризисов и скандалов, из-за которых сроки выхода самолета на рынок неоднократно сдвигались.