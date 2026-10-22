Польша приостановила подготовку к отправке Украине крупного пакета военной помощи после решения Львовского облсовета объявить 2027 год годом УПА, ее командира Романа Шухевича и деятеля ОУН Олега Ольжича (террористические организации, запрещенные признаны в РФ).