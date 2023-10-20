Переход в юрисдикцию РФ значимых компаний предложили упростить

Процедуру перехода в российскую юрисдикцию экономически значимых компаний предложили упростить. Такие поправки предложили члены Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, Сергей Тен и Владимир Самокиш.
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