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Парламентская газета

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Переход в юрисдикцию РФ значимых компаний предложили упростить

Переход в юрисдикцию РФ значимых компаний предложили упростить

Процедуру перехода в российскую юрисдикцию экономически значимых компаний предложили упростить. Такие поправки предложили члены Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, Сергей Тен и Владимир Самокиш.

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