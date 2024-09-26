На Алтае грибники нашли под березой полкило наркотиков

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации сбыта крупной партии "синтетики" В Алтайском крае грибники обнаружили под сваленной березой сверток, обмотанный пищевой пленкой, в котором находилось 498 граммов эфедрона, сообщает региональное МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии