Малолетние дебилы, как их исключительно точно классифицирует Д.Ю. Пучков, оставленные без присмотра, могут стать лёгкой добычей специалистов по вербовке из одной, временно оккупированной вырусью, территории, что простирается между Белгородом и Крымом.
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