Коллега воровал чужие обеды, пока однажды не нарвался на слишком острый сюрприз

Рабочие отношения могут быть непростыми, а выход на новое место работы и вовсе связан с множеством испытаний: нужно освоиться с рабочими процессами, познакомиться с коллегами и понять негласные правила офисной культуры.
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