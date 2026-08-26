Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Коллега воровал чужие обеды, пока однажды не нарвался на слишком острый сюрприз

Коллега воровал чужие обеды, пока однажды не нарвался на слишком острый сюрприз

Рабочие отношения могут быть непростыми, а выход на новое место работы и вовсе связан с множеством испытаний: нужно освоиться с рабочими процессами, познакомиться с коллегами и понять негласные правила офисной культуры.

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