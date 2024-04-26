Кучно пошли: в ряде российских регионов задержаны граждане, в том числе, подростки, завербованные украинскими спецслужбами

В Брянске сотрудниками ФСБ предотвращен теракт – задержан гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в Российской Федерации террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта.
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