💐 Поздравление председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина с Днем работников нефтяной и газовой промышленности Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности, ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Нефтегазовая промышленность по праву считается фундаментом экономического суверенитета России.
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