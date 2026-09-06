💐 Поздравление председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина с Днем работников нефтяной и газовой промышленности Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности, ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Нефтегазовая промышленность по праву считается фундаментом экономического суверенитета России.